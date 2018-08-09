KRİPTOPARA – SEC açıklamaları ardından piyasadaki düşüş sürüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Ağustos (DHA) – ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’nun (SEC) Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) talebini reddetmesinin ardından piyasadaki düşüş devam ederken, piyasa hacmi 230 milyar doların altına geriledi.

Toplam 12,730 adet piyasada işlem gören 1,784 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.47’lik bir düşüşle 6,383 dolara geriledi.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 1.58 ve yüzde 1.28 ile sırasıyla yalnızca Ripple ve Tether yükselirken, en büyük ilk 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte 82’si geriledi.

Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin 109 milyar 795 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 48.5’ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 14 milyar 301 milyon dolar olarak hesaplandı.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte altı milyar dolara denk gelen yüzde 2.6’lık bir düşüşle 226 milyar 236 milyon dolara geriledi.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.47

- Ethereum yüzde 2.44

- Bitcoin Cash yüzde 3.88

- EOS yüzde 4.34

- Stellar yüzde 4.69

- Litecoin yüzde 3.68

- IOTA yüzde 0.05 düşerken

- Ripple yüzde 1.58

- Tether yüzde 1.28 arttı.