KRİPTOPARA – Sanal para piyasasında artış eğilimi sürüyor

İstanbul, 27 Şubat (DHA) – Kripto para birimleriyle alakalı yapılan açıklamaların ardından en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimindeki artış deva ederken, piyasa hacmi 450 milyar dolar seviyesindeki artış eğilimini sürdürüyor.

BlackRock Yatırım Enstitüsü Küresel Yatırım Baş Strateji Uzmanı Richard Turnill yayınlanan haftalık raporda, “Piyasalar geliştikçe, kripto para birimlerinin potansiyel olarak gelecekte daha fazla kullanılacağını görüyoruz. Yine de, şimdilik yalnızca her şeyini kaybetmeye hazır olan yatırımcıların sanal para birimlerine yatırım yapması gerektiğini düşünüyoruz” diye uyardı.

Turnill’in uyarılarının ardından toplam 8,791 adet piyasada işlem gören 1,523 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi, 451 milyar 560 milyon dolar olarak gerçekleşti. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 19 milyar 70 milyon dolar olarak hesaplandı.

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli ilk 10 sanal para biriminden yalnızca biri düşerken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 7.54 artarak 10 bin 354 dolardan işlem gördü. Piyasada dün beşinci sıraya yükselen NEO ise son 24 saatte yüzde 21.17’lik bir artışla en yüksek hacimliler arasında en çok yükselen kripto para birimi oldu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

Bitcoin yüzde 7.54,

Ethereum yüzde 3.77,

Ripple yüzde 3.16,

Bitcoin Cash yüzde 7.99,

NEO yüzde 21.17,

Cardano yüzde 1.97,

Stellar yüzde 3.81,

EOS yüzde 7.92,

IOTA yüzde 3.10 artarken,

Litecoin yüzde 1.80 düştü.