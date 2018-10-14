KRİPTOPARA – Roubini'nin ifadesinin ardından piyasadaki düşüş sürüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Ekim (DHA) – ABD’li ünlü ekonomist Nouriel Roubini’ni Perşembe günü ABD Senatosu Bankacılık Komisyonu’na verdiği ifade sonrasında gerileyen kripto para birimleri piyasalarındaki düşüş sürüyor.

Roubini’nin kripto para birimlerinin “bütün dolandırıcılık eylemlerinin anası” ve blockchain teknolojisinin de “en çok abartılan teknoloji” olduğunu iddia eden ifadesinin ardından Twitter kullanıcıları Roubini’ye tepki göstermişti. Gazeteci Laura Shin’in kripto piyasaları hakkında bir podcast için blok zinciri platformu Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin ve Roubini’yi davet etmesinin ardından ise Roubini, Buterin’i desteklemediği bilinen Kevin Pham’ın “dolandırıcı” olduğunu iddia ederek reddetti.

Gelişmelerin ardından 109 milyar 93 milyon dolarlık piyasa hacmiyle kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.02 artarak 6,298 dolardan işlem gördü ve piyasanın yüzde 54’ünü oluşturdu.

Bitcoin, en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasında son 24 saatte yükselen tek birim olurken, düşüş eğilimine yüzde 2.12 ile Cardano öncülük etti. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte 52’si düştü ve yüzde 6.70 ile en çok 37’nci sıradaki Bytecoin geriledi.

Toplam 14,605 adet piyasada işlem gören 2,079 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi 202 milyar 16 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 10 milyar doların altına gerileyerek 9 milyar 429 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

- Bitcoin yüzde 0.02 artarken

- Ethereum yüzde 0.29

- Ripple yüzde 0.71

- Bitcoin Cash yüzde 0.87

- EOS yüzde 0.34

- Stellar yüzde 0.80

- Litecoin yüzde 1.30

- Tether yüzde 0.36

- Cardano yüzde 2.12

- Monero yüzde 0.17 düştü.