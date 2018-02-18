KRİPTOPARA – Piyasalardaki düşüş eğilimi sürüyor

İstanbul, 18 Şubat (DHA) – Kripto para birimleri piyasasıyla ilgili son günlerde çeşitli kurumlardan gelen uyarı ve açıklamaların ardından en yüksek hacimli ilk beş sanal para birimi düşerken, piyasa hacmi dün akşam saatlerine göre yüzde 2.86 düştü.

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli ikinci sanal para birimi Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin’in resmi Twitter hesabı üzerinden, \"Kripto para birimlerine kaybetmeyi göze alabildiğinizden daha fazla para koymayın\" uyarısı yapmasının ardından kripto para birimleri piyasa hacmi dün akşam saatlerine göre 14 milyar dolara denk gelen yüzde 2.86’lık bir düşüşle 489.7 milyar dolara geriledi.

Toplam sayıları 1,545\'e yükselen sanal para birimlerinin işlem gördüğü toplam 8 bin 944 adet piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminde genel bir düşüş gözlemlenirken, Ethereum blok zincirinden \"çatallanarak\" piyasaya giren ve şu an 20’inci sırada yer alan Tether yüzde 0.52 arttı.

Kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin ise yüzde 1.40 düşerek 10.6 bin dolardan işlem gördü. Bitcoin piyasanın yüzde 36.7’sini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 23.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli diğer dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 3.09, Ripple yüzde 4.22, Bitcoin Cash yüzde 0.81ve Litecoin 3.29 düşüş yönünde oldu.