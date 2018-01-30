KRİPTOPARA – Piyasadaki sanal para birimi sayısı 1,500'e ulaştı

İstanbul, 30 Ocak (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak, piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, piyasadaki sanal para birimleri sayısı 1,500 oldu.

Toplam 1,500 sanal para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasa hacmi düne göre yüzde 2.69’a karşılık gelen 15 milyarlık bir düşüşle 557 milyar 818 milyon dolara geriledi. Düne göre 57 adet artarak 8,252 adede oluşan kripto para piyasalarında işlem gören sanal para birimlerindeki son 24 saatlik işlem hacmi ise 19 milyar 863 milyon dolar olarak hesaplandı.

Kripto para birimleri piyasasının yüzde 33.5’ine sahip olan Bticoin ise son 24 saatte 2.76 düşüşle 11 bin 103 dolardan işlem görürken piyasanın diğer en büyüklerinden Ethereum yüzde 3.04, Ripple yüzde 6.05, Bitcoin Cash yüzde 3.70 ve Cardano yüzde 7.05 düştü.