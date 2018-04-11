KRİPTOPARA – Piyasadaki genel yükseliş eğilimi sürüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Nisan (DHA) – Kripto para birimlerine çeşitli ülke ve kurumlardan getirilen düzenleme ve kısıtlama haberleriyle piyasadaki genel düşüş seyrinin ardından gelen tepki alımlarının etkisiyle en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi ve ilk 100\'den de 96\'sında artış seyri devam etti.

Toplam 1,565 adet kripto para biriminin oluşturduğu 10 bin 191 adet borsadan oluşan piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.01’lik bir artışla altı bin 884 dolara yükselirken, 117 milyar dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 43.6’sını oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte en çok artan yüzde 23.61 ile ReddCoin ve en çok düşen yüzde 2.23 ile Veritaseum olurken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki genel artışın da etkisiyle piyasa hacmi 268 milyar 320 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar 453 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.01,

- Ethereum yüzde 4.97,

- Ripple yüzde 1.77,

- Bitcoin Cash yüzde 2.53,

- Litecoin yüzde 1.21,

- EOS yüzde 15.06,

- Cardano yüzde 3.51,

- Stellar yüzde 1.18,

- NEO yüzde 8.45,

- IOTA yüzde 4.79 arttı.