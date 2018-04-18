T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KRİPTOPARA – Piyasada yükselişle hacim 335 milyar doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Nisan (DHA) – Kripto para birimi piyasalarında tepki alımlarıyla sabah saatlerinde başlayan artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi, 335 milyar 851 milyon dolara yükseldi

18 Nisan 2018 20:54

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Nisan (DHA) – Kripto para birimi piyasalarında tepki alımlarıyla sabah saatlerinde başlayan artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi, 335 milyar 851 milyon dolara yükseldi.
Toplam 1,577 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.27’lik bir artışla 8,084 dolara çekilirken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi piyasanın yüzde 40.9’unu oluşturdu.
Piyasadaki artış seyrinin etkisiyle en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden yedisi yükselirken, son 24 saatte en büyük ilk 10’dan yüzde 14.48’lik bir artışla en çok Stellar ve en büyük ilk 100’den yüzde 50.27’lik bir artışla en çok Emercoin yükselirken, piyasanın en yüksek düşüş gösteren birimi ise yüzde 12.16’lık düşüşle Verge oldu.
Piyasadanın 24 saatlik işlem hacmi 18 milyar 218 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
- Ethereum yüzde 0.15,
- Ripple yüzde 2.02,
- Bitcoin Cash yüzde 7.34,
- Litecoin yüzde 0.11,
- EOS yüzde 0.71,
- Stellar yüzde 14.48 ve
- NEO yüzde 2.85 yükselirken,
- Bitcoin yüzde 0.27,
- Cardano yüzde 0.98 ve
- IOTA yüzde 0.73 düştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirNisan DHAKriptoToplamBitcoinPiyasadakiStellarEmercoinVergePiyasadanınEnEthereumRippleBitcoin CashLitecoinEOSNEOCardanoIOTA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24