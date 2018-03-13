T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KRİPTOPARA – Piyasada düşüş devam ediyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli ülkelerden gelen düzenleme ve kısıtlama çağrılarının ardından piyasa hacmi 11 milyar dolar daraldı

13 Mart 2018 21:07

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli ülkelerden gelen düzenleme ve kısıtlama çağrılarının ardından piyasa hacmi 11 milyar dolar daraldı.
Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra’nın kripto para birimlerine uluslararası düzenleme getirme talebiyle Avrupa Komisyonu’na çağrıda bulunacağı ve Japonya’nın Nisan ayında düzenlenecek olan G20 Zirvesi’nde kripto para birimlerinin kara para aklama için kullanımının önüne geçilmesi için harekete geçeceği haberlerinin ardından dün genel bir artış gözlemlenen kripto para birimleri piyasasındaki en yüksek hacimli ilk 100 sanal para biriminden 85’i düştü.
Toplam 1,558 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.64’lük bir düşüşle 9,175 dolardan işlem gördü. Bitcoin 155.2 milyar dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.9’unu oluşturdu.
Piyasada son 24 saatte gözlemlenen genel düşüşün etkisiyle piyasa hacmi 370.8 milyar dolar olarurken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 15.75 milyar dolar olarak hesaplandı.
Cnbc’de yer alan habere göre ise Wall Street Analisti ve Fundstrat Küresel Danışmanlık şirketi ortak kurucusu Thomas Lee, geliştirdiği “Bitcoin misery index”e göre piyasada gözlemlenen düşüşle şu an Bitcoin yatırımı yapmak için “en doğru zaman” olduğunu söyledi.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;
- Bitcoin yüzde 3.64,
- Ethereum yüzde 2.94,
- Ripple yüzde 3.50,,
- Bitcoin Cash yüzde 1.68,
- Litecoin yüzde 4.76,
- Cardano yüzde 3.67,
- NEO yüzde 4.73,
- Stellar yüzde 3.19,
- EOS yüzde 3.01,
- Monero yüzde 6.01 düştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirMart DHAKriptoHollanda Maliye Bakanı Wopke HoekstranınAvrupa KomisyonunaJaponyanın NisanG20 ZirvesindeToplamBitcoinPiyasadaCnbcdeWall Street AnalistiFundstrat Küresel DanışmanlıkThomas LeeEnEthereum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24