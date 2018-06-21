KRİPTOPARA – Piyasa ilk 10'un liderliğinde yükselişte

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Haziran (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli ülke ve kurumdan gelen açıklamaların ardından piyasadaki dalgalanmalar devam ederken, son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde genel bir artış eğilimi başladı.

Toplam 11,382 adet piyasada işlem gören 1,605 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte 1.84’lük bir artışla 6,764 dolara yükseldi.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde son 24 saatte bir düşüş görülmezken, yüzde 6.84 ile en çok TRON arttı ve IOTA’yı geride bırakarak dokuzuncu sıraya yükseldi.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından yüzde 23.33 ile 80’inci sıradaki Enigma, artış gösteren 82 kripto para biriminde en çok yükselen birim oldu.

Piyasadaki genel dalgalanmalar ve tepki alımlarının da etkisiyle son 24 saatte yedi milyar dolara denk gelen yüzde 2.4’lük bir artışla 290 milyar 519 milyon dolara yükseldi.

Bitcoin 130 milyar 970 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 39.8’ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 11 milyar 881 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.84

- Ethereum yüzde 3.40

- Ripple yüzde 2.29

- Bitcoin Cash yüzde 2.28

- EOS yüzde 3.23

- Litecoin yüzde 1.44

- Stellar yüzde 2.43

- Cardano yüzde 1.98

- TRON yüzde 6.84

- IOTA yüzde 2.88 arttı.