KRİPTOPARA – Piyasa hacmi yüzde 16.4 düşüşle 541 milyar dolara geriledi

İstanbul, 22 Aralık (DHA) - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasasının hacmi, Bitcoin’deki fiyat düşüşünün etkisiyle yüzde 16.4 düşüşle 541 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasasının belirleyicisi, geçtiğimiz hafta 20 bin dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, son günlerdeki fiyat kayıplarıyla 15 bin doların da altına inerek 14 bin 207 dolar düzeyine geriledi.

Bitcoin 237 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1,372 adet kriptoparanın oluşturduğu 541 milyar dolarlık piyasanın yüzde 44’ünü oluşturuyor. Kripto para piyasasında son 24 saatlik işlem hacmi ise 43.6 milyar dolar olarak kaydedildi.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler, Bitcoin yüzde 17.30, Litecoin yüzde 16.85, Bitcoin Cash yüzde 27.42 ve Ethereum yüzde 17.64 düşerken Ripple yüzde 23.66 yükseldi.