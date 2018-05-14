KRİPTOPARA – Piyasa hacmi yeniden 400 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mayıs (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında bir süredir etkili olan dalgalanmaların ardından toplam piyasa hacmi yeniden 400 milyar doların üzerine çıktı.

Toplam 1,610 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.01’lik bir artışla 8,707 dolara yükselirken, Bitcoin 148 milyar 321 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 36.6’sını oluşturdu.

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 73’ünün artması ve en yüksek hacimli ilk 10 arasından son 24 saatte yedisinin yükselmesiyle piyasa hacmi dün öğle saatlerine göre 15 milyar dolara denk gelen 3.8’lik bir artışla 404 milyar 992 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 23 milyar 604 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.01

- Ethereum yüzde 2.74

- Ripple yüzde 4.47

- Litecoin yüzde 1.17

- Stellar yüzde 0.17

- IOTA yüzde 1.42 artarken

- Bitcoin Csah yüzde 0.97

- EOS yüzde 1.16

- Cardano yüzde 0.13

- TRON yüzde 0.15 düştü.