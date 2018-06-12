KRİPTOPARA – Piyasa hacmi yeniden 300 milyar doları aştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Haziran (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalı seyir devam ederken, dünkü düşüş eğiliminin yerini artışa bırakmasıyla piyasa hacmi yeniden 300 milyar doların üzerine çıktı.

Toplam 11,332 adet piyasada işlem gören 1,628 kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.32’lik bir artışla 6,876 bin dolara yükseldi. Bitcoin 117 milyar 509 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 39’unu oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden yalnızca 35’i gerilerken, en yüksek hacimli ilk 10’un tümü arttı.

En yüksek hacimli ilk 100’de son 24 saatte yüzde 22.46 ile en çok artış 18’inci sıradaki Etheruem Classic’te, ilk 10’da ise yüzde 1.75 ile Ripple’da görüldü.

Piyasadaki genel artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi 300 milyar 736 dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 15 milyar 115 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.32

- Etheruem yüzde 0.05

- Ripple yüzde 1.75

- Bitcoin Cash yüzde 0.85

- EOS yüzde 0.86

- Litecoin yüzde 0.04

- Stellar yüzde 0.47

- Cardano yüzde 1.61

- IOTA yüzde 1.51

- TRON yüzde 0.89 arttı.