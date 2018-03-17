KRİPTOPARA – Piyasa hacmi dün akşam saatlerine göre 11 milyar dolar geriledi

İstanbul, 17 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar sürerken, piyasa hacmi dün akşam saatlerine göre 11 milyar dolar geriledi.

Toplam 1,564 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.72 düşerek 8 bin 196 dolardan işlem görürken, 138 milyar 720 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 42.6’sını oluşturuyor.

En yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimi arasından son 24 saatte yalnızca Bitcoin Cash ve Dash artarken, en yüksek hacimli ilk 100 listesinde ise 74 kripto para biriminde gözlemlenen düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi 325 milyar 848 milyon dolar olarak gerçekleşti. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 12 milyar 186 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.72,

- Ethereum yüzde 1.66,

- Ripple yüzde 3.14,

- Litecoin yüzde 1.44,

- Cardano yüzde 3.66,

- NEO yüzde 1.23,

- Stellar yüzde 3.99,

- EOS yüzde 2.13 düşerken,

- Bitcoin Casj yüzde 5.27 ve

- Dash yüzde 2.53 arttı.