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Ekonomi

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 450 milyar doların altına düştü

İstanbul, 6 Mart (DHA) – “Kâhin” olarak da tanınan ABD'li ekonomist Nouriel Roubini’nin kripto para birimleri piyasaları ve blok zinciri teknolojisinin bir “hayalden ibaret olduğunu” açıklaması üzerine kripto para birimleri piyasasındaki düşüş hızlandı ve

06 Mart 2018 17:35

İstanbul, 6 Mart (DHA) – “Kâhin” olarak da tanınan ABD\'li ekonomist Nouriel Roubini’nin kripto para birimleri piyasaları ve blok zinciri teknolojisinin bir “hayalden ibaret olduğunu” açıklaması üzerine kripto para birimleri piyasasındaki düşüş hızlandı ve piyasa hacmi 450 milyar doların altına geriledi.
Toplam 9,118 adet piyasada işlem gören 1,541 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasadaki en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 92’si düştü. Piyasasının belirleyicisi Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 4.02 düşerek 11 bin 28 dolardan işlem gördü. Bitcoin 186 milyar 414 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.6’sını oluşturuyor.
En yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminde gözlemlenen genel düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi 447 milyar 628 milyon dolar olarak gerçekleşti. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 17 milyar 256 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

Bitcoin yüzde 4.02,
Ethereum yüzde 3.53,
Ripple yüzde 11.22,
Bitcoin Cash yüzde 4.80,
Litecoin yüzde 4.96,
Cardano yüzde 3.23,
NEO yüzde 8.57,
Stellar yüzde 10.32,
Monero yüzde 2.91 ve
EOS yüzde 6.42 düştü.
 

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