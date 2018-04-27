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Ekonomi

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 420 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Nisan (DHA) – Kripto para birimleri piyasasında sabah saatlerinde görülen artış seyri devam ederken, piyasa hacmi 420 milyar doların üzerine çıktı

27 Nisan 2018 18:27

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Nisan (DHA) – Kripto para birimleri piyasasında sabah saatlerinde görülen artış seyri devam ederken, piyasa hacmi 420 milyar doların üzerine çıktı.
Toplam 1,591 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.02’lik bir artışla 9,332 dolara yükselirken, Bitcoin 158 milyar 669 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 37.7’sini oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 10.69’luk bir artışla en çok Stellar yükselirken, en yüksek hacimli ilk 100 arasından son 24 saatte yüzde 44.0’lık bir artışla en çok 81’inci sıradaki Gifto yükseldi.
En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından  son 24 saatte sadece üçü düşerken, piyasa hacmi sabah saatlerine göre yüzde dokuz milyar dolara denk gelen yüzde 2.18’lik bir artışla 421 milyar 414 milyon dolara yükseldi.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 25 milyar 386 milyon dolar olarak gerçekleşirken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin 5.02
- Ethereum yüzde 7.62
- Ripple yüzde 6.13
- Bitcoin Cash yüzde 4.62
- EOS yüzde 10.14
- Litecoin yüzde 4.41
- Stellar yüzde 10.69
- Cardano yüzde 6.59
- IOTA yüzde 8.88
- NEO yüzde 5.91 yükseldi.

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