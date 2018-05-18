KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 370 milyar doların altına geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Mayıs (DHA) – Güney Kore’nin G20 Zirvesi’nde kripto para birimlerine ilişkin alınacak düzenleme kararına uyacağını duyurması ve Paypal CFO’su John Rainey’nin kripto para birimlerinin tüccarların kullanımında etkili olamayacak kadar değişken olduğunu açıklamasının ardından piyasa hacmi 370 milyar doların altına geriledi.

The Korea Times’da yer alan habere göre, daha önce kripto para birimlerini spekülatif olmaları sebebiyle finansal bir varlık olarak kabul etmeyen Güney Kore yönetimi, G20 Zirvesi’nde alınacak ortak bir kripto para birimi düzenlemesini kabul edeceğini ve ülke genelinde uygulayacağını duyurdu. Güney Kore Mali Denetim Servisi’nin (FSS) konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle denildi: “G20 ülkelerinin finansal politika belirleyicileri kripto para birimlerinin ‘ortak yönetimi’ için Temmuz’a kadar bir süre ayırdı. G20 ülkeleri kripto para birimlerinin finansal marketleri tehlikeye atmak için ‘yetersiz’ olduğunu ve kripto para birimleri piyasa hacminin küresel gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde birinden daha azını oluşturduğunu söylüyor.

“Kripto para birimlerinin bir varlık olarak değerlendirileceği neredeyse kesin bir durum ve asıl sorun, G20 ülkelerinin kabul edeceği ortak düzenleme altında kripto para birimlerinin nasıl doğru bir şekilde yönetileceğidir. Şu anki durum iyi görünmüyor fakat biz daha fazla çaba göstermeye hazırız.”

Güney Kore açıklamalarının ardından Paypal CFO’su Rainey’nin CNBC’ye verdiği bir röportajda, tüccarların kar paylarının kripto para birimini güvenilir bir ödeme yöntemi olarak kabul etmeleri için çok küçük olduğunu söyledi ve ekledi: “Sattığınız bir üründen yüzde 10 kâr yaptığınızı ve ödemenin kripto para birimiyle yapıldığını düşünün. Ertesi gün söz konusu kripto para birimi yüzde 15 gerilediğinde siz zarar etmiş oluyorsunuz. Kripto para birimleri tüketiciler için oldukça cazip olabilir fakat tüccarların kabul etmeme sebebi kripto para birimlerinin değeridir.

“Şu an söz konusu piyasa ilişkin tüccarlardan bir ilgi göremiyoruz fakat gelecekte düzenli ve sabit bir kripto para biriminin varlığı durumunda, bu birimlerin kullanımını destekleriz.”

Güney Kore ve Paypal’den gelen açıklamaların ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.68’lik bir düşüşle 8,053 dolara geriledi. Bitcoin 137 milyar 231 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 37.42ünü oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 18 milyar 934 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Toplam 1,593 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden son 24 saatte hepsi gerilerken, en yüksek hacimli ilk 100 arasından ise son 24 saatte 91’i düştü ve yüzde 13.59’luk bir düşüşle en çok 69’uncu sıradaki Polymath geriledi.

Kripto para birimlerine yönelik yapılan açıklama ve duyuruların yol açtığı piyasadaki genel düşüş eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi dün öğle saatlerine göre 16 milyar dolar denk gelen yüzde 4.3’lük bir düşüşle 366 milyar 570 milyon dolara geriledi.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;



- Bitcoin yüzde 3.68

- Ethereum yüzde 4.67

- Ripple yüzde 5.15

- Bitcoin Cash yüzde 8.15

- EOS yüzde 7.14

- Litecoin yüzde 5.15

- Cardano yüzde 5.93

- Stellar yüzde 7.18

- IOTA yüzde 11.19

- TRON yüzde 5.49 geriledi.