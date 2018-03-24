KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 340 milyar dolar düzeyinde

İstanbul, 24 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasasında tepki alımlarının da etkisiyle sabah saatlerinde gözlemlenen artış devam ederken, piyasa hacmi 340 milyar dolar düzeyindeki seyrini sürdürüyor. İlk 100\'deki kripto para biriminden 92\'si son 24 saatte artıya geçti.

Toplam 1,582 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın 150 milyar 794 milyon dolarlık piyasa hacmiyle belirleyicisi konumundaki Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.50’lik bir artışla 8 bin 903 dolara yükselirken, Bitcoin ayrıca piyasanın 44.3’ünü oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimi arasından son 24 saatte yalnızca Cardano’nun düşmesi ve diğer kripto para birimlerinin sabah saatlerindeki artış seyrini sürdürmesinin de etkisiyle piyasa hacmi 340 milyar 713 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 17 milyar 870 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 4.50

- Ethereum yüzde 3.21

- Ripple yüzde 3.23

- Bitcoin Cash yüzde 2.34

- Litecoin yüzde 3.58

- EOS yüzde 4.82

- NEO yüzde 4.18

- Stellar yüzde 4.77 ve

- IOTA yüzde 7.60 artarken

- Cardano yüzde 0.79 düştü.