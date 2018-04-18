T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 334 milyar dolara ulaştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Nisan (DHA) – Kripto para birimi piyasalarında tepki alımlarıyla sabah saatlerinde başlayan artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi, 334 milyar 539 milyon dolara yükseldi

18 Nisan 2018 14:48

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Nisan (DHA) – Kripto para birimi piyasalarında tepki alımlarıyla sabah saatlerinde başlayan artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi, 334 milyar 539 milyon dolara yükseldi.
Toplam 1,577 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.02’lik bir artışla 8,107 dolara yükselirken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi piyasanın yüzde 41.2’sini oluşturdu.
Piyasadaki artış seyrinin etkisiyle en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi yükselirken, son 24 saatte en büyük ilk 10’dan yüzde 9.22’lik bir artışla en çok Stellar ve en büyük ilk 100’den yüzde 33.84’lük bir artışla en çok Pundi X yükselirken, piyasanın en yüksek düşüş gösteren birimi ise yüzde 33.78’lik düşüşle Verge oldu.
Piyasadanın 24 saatlik işlem hacmi 18 milyar 952 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
- Bitcoin yüzde 0.02,
- Ethereum yüzde 0.40,
- Ripple yüzde 0.67,
- Bitcoin Cash yüzde 7.60,
- Litecoin yüzde 1.51,
- EOS yüzde 0.03
- Stellar yüzde 9.22
- NEO yüzde 4.19 yükselirken,
- Cardano yüzde 1.47
- IOTA yüzde 1.08 düştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirNisan DHAKriptoToplamBitcoinPiyasadakiStellarPundiVergePiyasadanınEnEthereumRippleBitcoin CashLitecoinEOSNEOCardanoIOTA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24