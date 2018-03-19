KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 330 milyar doların üzerine çıktı

İstanbul, 19 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili G20 zirvesinda yapılan açıklamalar ve tepki alımlarının ardından piyasada gözlemlenen artış sürerken, piyasa hacmi öğle saatlerine 10 milyar dolar yükseldi.

Toplam 1,565 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 14.68 artarak 8 bin 673 dolardan işlem gördü. Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimi arasından yüzde 38.63’lük bir artışla son 24 saatte en çok Stellar artarken, Bitcoin 146 milyar 825 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 44.3’ünü oluşturdu.

Piyasada gözlemlenen genel artış eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi öğle saatlerine göre 10 milyar dolara karşılık gelen yüzde 3.1’lik artışla 331 milyar 167 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 19 milyar 391 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 14.68

- Ethereum yüzde 14.96

- Ripple yüzde 19.74

- Bitcoin Cash yüzde 12.16

- Litecoin yüzde 14.77

- Cardano yüzde 33.03

- NEO yüzde 27.84

- Stellar yüzde 38.63

- EOS yüzde 34.03

- IOTA yüzde 15.14 arttı.