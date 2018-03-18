KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 300 milyar doların altına geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarına getirilen çeşitli kısıtlama ve düzenleme haberlerinin ardından Bitcoin tekrar 8 bin doların altında işlem görürken, piyasa hacmi 300 milyar doların altına geriledi.

Toplam 1,564 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, geçen hafta boyunca gözlemlenen yüzde 8’lik düşüşün ardından son 24 saatte yüzde 5.83 düşerek 7 bin 738 dolardan işlem gördü. Gözlemlenen düşüşün de etkisiyle Bitcoin piyasa hacmi son 24 saatte sekiz milyar dolar gerileyerek 130 milyar 975 milyon dolar olarak belirlenirken, Bitcoin piyasanın yüzde 44.2’sini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 satte yüzde 4.83 ile IOTA ve yüzde 0.23 ile Tether artarken, piyasanın kalanında gözlemlenen genel düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi 296 milyar 307 milyon dolar olarak gerçekleşti. IOTA en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimleri listesine dokuzuncu sıradan giriş yaparken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar 837 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 5.83,

- Ethereum yüzde 13.57,

- Ripple yüzde 11.18,

- Bitcoin Cash yüzde 5.74,

- Litecoin yüzde 7.86,

- NEO yüzde 14.85,

- Cardano yüzde 18.18,

- Stellar yüzde 16.71,

- EOS yüzde 13.93 düşerken,

- IOTA yüzde 4.83 arttı.