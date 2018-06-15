KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 285 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Haziran (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar sürerken, tepki alımlarının da etkisiyle piyasa hacmi 285 milyar doların üzerine çıktı.

Toplam 11,298 adet piyasada işlem gören 1,629 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte 1.55’lik bir artışla 6,625 dolara yükseldi.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden son 24 saatte sadece üçü gerilerken, yüzde 5.54 ile en çok EOS yükseldi.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden ise 64’ü artarken, son 24 saatte yüzde 17.92 ile en çok 69’uncu sıradaki WaykChain düştü.

Piyasadaki tepki alımlarının etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte altı milyar dolara denk gelen yüzde 2.1’lik bir artışla 285 milyar 248 milyon dolara yükseldi.

Bitcoin 113 milyar 258 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 39.7’sini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar 760 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.55

- Ethereum yüzde 3.58

- EOS yüzde 5.54

- Litecoin yüzde 1.68

- Stellar yüzde 2.90

- IOTA yüzde 0.34

- TRON yüzde 4.75 artarken,

- Ripple yüzde 0.05

- Bitcoin Cash yüzde 0.15

- Cardano yüzde 1.69 geriledi.

