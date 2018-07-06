KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 265 milyar dolar düzeyine düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Temmuz (DHA) – Çeşitli ülke ve kurumdan kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan açıklamaların ardından piyasadaki dalgalanmalar yerini düşüş eğilimine bırakırken, piyasa hacmi 265 milyar dolar seviyesine geriledi.

Toplam 11,588 adet piyasada işlem gören 1,615 kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.72’lik bir düşüşle 6,598 dolara geriledi ve 113,55 milyar dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.6’sını oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 9.18 ile en çok dokuzuncu sıradaki IOTA gerilerken, piyasadaki dalgalanmalar ve tepki alımlarının etkisiyle dün 10’uncu sıraya yükselen NEO yüzde 9.15’lik bir düşüşle yeniden 11’inci sıraya indi.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimleri arasından ise son 24 saatte sadece sekizi artarken, yüzde 11.74 ile en çok artış 792uncu sıradaki Cortex’te görüldü ve yüzde 22.97’lik bir düşüşle 19’uncu sıradaki Tezos düşüş eğiliminde başı çekti.

Piyasada görülen genel düşüşün etkisiyle piyasa hacmi dün sabah saatlerine göre sekiz milyar dolara denk gelen yüzde 3.02lık bir düşüşle 265 milyar 341 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 16 milyar 241 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.72

- Etheruem yüzde 2.94

- Ripple yüzde 4.0

- Bitcoin Cash yüzde 4.81

- EOS yüzde 5.25

- Litecoin yüzde 2.98

- Stellar yüzde 3.73

- Cardano yüzde 5.96

- IOTA yüzde 9.18

- Tether yüzde 0.43 geriledi.