KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 240 milyar doların altına indi

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), kripto para birimleri borsalarının gündeminde yer alan kara para aklamanın önüne geçilmesi ve Müşterini Tanı (Know Your Customer - KYC) gerekliliklerine ilişkin hazırlanan yeni kripto para birimi regülasyonlarını duyurmasıyla piyasa hacmi 240 milyar doların altına geriledi.

Kripto para birimleri borsalarında, kara para aklamanın önüne geçilmesi hedefiyle FSC, borsalardaki kripto para birimleri işlemlerini ve kullanıcı aktivitelerini gözetlemesi için Güney Kore Finansal İstihbarat Birimi’ni (KFIU) görevlendirdiğini açıkladı.

FSC açıklamasının ardından piyasadaki dalgalı seyir yerini düşüşe bırakırken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.35’lik bir düşüşle 5,914 dolara geriledi.

Bitcoin 101 milyar 260 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.8’ini oluşturdu.

Toplam 1,597 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 90’ı gerilerken, yüzde 13.60 ile en çok 82’inci sıradaki Ethos yükseldi.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde genel bir düşüş görülürken, yüzde 0.08 ile sadece Tether arttı.

FSC açıklamalarının etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 10 milyar dolara denk gelen yüzde 4.2’lik bir düşüşle 236 milyar 368 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 11 milyar 883 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.35

- Ethereum yüzde 3.73

- Ripple yüzde 4.12

- Bitcoin Cash yüzde 6.05

- EOS yüzde 4.77

- Litecoin yüzde 5.38

- Stellar yüzde 5.44

- Cardano yüzde 6.66

- IOTA yüzde 4.95 düşerken

- Tether 0.08 arttı.