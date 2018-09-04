KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 235 milyar doların üzerinde

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Eylül (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli kurum ve ülkeden açıklamalar gelmeye devam ederken, piyasa hacmi 235 milyar dolar üzerinde.

Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (Industrial and Commercial Bank of China / ICBC) bulut programcılığı, yapay zekâ ve Nesnelerin İnterneti (IoT) çalışmalarına ek olarak, bünyesinde kullanılmak üzere blockchain (blok zinciri) teknolojisini araştırmaya başladı. BiaNews’da yer alan habere göre, Çin’in kripto para birimleri ve blok zinciri teknolojilerine yönelik sert tutumuna karşın banka, “akıllı bankacılık” yolunda teknolojik gelişmeleri takip edip müşterilerine yenilikler sunmayı hedefliyor.

Gelişmelerin etkisiyle 125 milyar 744 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.69’luk bir artışla 7,290 dolara yükseldi ve piyasanın yüzde 53.1’ini oluşturdu.

Toplam 13,693 adet piyasada işlem gören 1,910 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yarısı artarken, yüzde 11.82 ile en çok Monero arttı.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 77’si artarken, piyasa hacmi 237 milyar 63 milyon dolar olarak gerçekleşti ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 11 milyar 843 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.69

- Stellar yüzde 0.24

- Litecoin yüzde 2.52

- Cardano yüzde 0.69

- Monero yüzde 11.82 artarken,

- Ethereum yüzde 1.35

- Ripple yüzde 1.33

- Bitcoin Cash yüzde 0.30

- EOS yüzde 0.96

- Tether yüzde 0.02 düştü.