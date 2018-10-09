KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 220 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Ekim (DHA) – ABD merkezli Bank of America analisti Kash Rangan’ın, blockchain (blok zinciri) teknolojisinin çeşitli endüstrilerdeki adaptasyonunun milyar dolara ulaşacağını söylemesinin ardından piyasada baş gösteren artış eğilimiyle piyasa hacmi 220 milyar doların üzerine çıktı.

Blok zinciri teknolojisinin bulut altyapısı üzerinden şirketlere ve kurumlara sunulması olarak da bilinen “Blockchain as a service” uygulamalarıyla söz konusu teknolojinin 7 milyar dolarlık bir değere sahip olacağına inanan Rangan, tedarik zinciri operasyonlarındaki aksamalara blok zinciri teknolojisiyle çeşitli çözümler bulunabileceğinin de altını çizdi.

Gelişmelerin etkisiyle 115 milyar 45 milyon dolarlık piyasa hacmiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.88’lik bir artışla 6,645 dolara yükseldi ve piyasanın yüzde 52.1’ini oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde dünkü düşüş yerini artış eğilimine bırakırken, son 24 saatte yüzde 0.02 ve 0.03 ile sırasıyla yalnızca Ripple ve Tether gerilerken, en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise 86’sı arttı ve atış eğilimine yüzde 19.34 ile 70’inci sıradaki Nebulas öncülük etti.

Piyasa hacmi de artış eğilimine bağlı olarak 220 milyar 806 milyon dolara yükseldi ve 24 saatlik işlem hacmi ise 12 milyar 91 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.88

2.Ethereum yüzde 2.13

4.Bitcoin Cash yüzde 1.09

5.EOS yüzde 3.12

6.Stellar yüzde 1.36

7. Litecoin yüzde 2.46

9.Cardano yüzde 2.83

10.Monero yüzde 0.69 artarken

3.Ripple yüzde 0.02

8.Tether yüzde 0.03 düştü.