KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 220 milyar doların üzerinde

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Kasım (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında dün görülen dalgalanma, 15 Kasım’da gerçekleşecek olan çatallanma öncesi Coinbase’den gelen destekle Bitcoin Cash’de görülen yükselme ve piyasa hacminin 220 milyar doların üzerine çıkmasıyla yerini artış eğilimine bıraktı.

Coinbase, 4 Kasım’da blockchain (blok zinciri) ağında olan ve daha önce gerçekleşmiş işlemleri ya da blokları geçersiz kılan radikal değişiklik olarak da bilinen ve 15 Kasım’da Bitcoin Cash blok zincirinde gerçekleşecek olan çatallanmayla (hard fork) ilgili Bitcoin Cash’i desteklediğini duyurmuştu. Coinbase açıklamasında, “Bitcoin Cash ağı, yılda iki kez daha önce belirlenmiş protokol programı kapsamında çatallanıyor. Bu sene 15 Kasım’a ayarlanan çatallanmayı ve bitcoincash.org’un yol haritasını Coinbase olarak destekliyoruz” denilirken, Bitcoin Cash son 24 saatte yüzde 13.31’lik bir artışla 633,82 dolara yükseldi.

Toplam 15,678 piyasada işlem gören ve 2,090 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin ise, son 24 saatte yüzde 1.76’lık bir artışla yeniden 6,500 dolar sınırını aştı ve 6,539 dolara yükseldi.

Bitcoin 113 milyar 556 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.5’ini oluştururken, en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.19 ile yalnızca Tether geriledi. Artış eğilimi, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminde de devam ederken, son 24 saatte yükselen 84 kripto para biriminin arasından yüzde 14.09 ile en çok 30’uncu sıradaki Aeternity arttı.

Aralık 2017’de Bitcoin’in 20 bin dolar seviyelerine çıkmasının ardından 900 milyar dolar düzeylerine kadar yükselen piyasa hacmi, son 24 saatte görülen artışın etkisiyle altı milyar dolara denk gelen yüzde 2.8’lik bir artışla 220 milyar 702 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 16 milyar 988 milyon dolara yükselirken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

Bitcoin yüzde 1.76

Ethereum yüzde 4.64

Ripple yüzde 1.03

Bitcoin Cash yüzde 13.31

EOS yüzde 2.25

Stellar yüzde 3.41

Liteocin yüzde 2.69

Cardano yüzde 2.40

Monero yüzde 0.38 artarken

Tether yüzde 0.19 düştü.