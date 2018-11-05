KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 210 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Kasım (DHA) – Kripto para birimleri ve blockchain (blok zinciri) teknolojilerine yönelik işbirlikleri ve işlemlerdeki artış devam ederken, piyasa hacmi 210 milyar doların üzerine çıktı.

Birleşik Krallık merkezli HSBC’nin Hindistan’da blok zinciri üzerinden Reliance Industries’den (RIL) ABD’deki müşterilerine bir ticari finansman işlemi gerçekleştirdi. HSBC Hindistan ve RIL’ın ortak açıklamasında, blok zinciri temelli kredi mektubunun RIL ve ABD merkezli Tricon Energy arasındaki bir nakliyat işlemini içerdiği belirtirken, blok zinciri teknolojisi kullanımının iki tarafa da zaman tasarrufu sağladığı vurgulandı. Açıklamada RIL Finans Direktörü Srikanth Venkatachari,”Blok zinciri kullanımı nakliyat işlemlerinde 7 ila 10 gün süren belge işlemlerini tek bir güne indirerek iki tarafa da büyük bir zaman tasarrufu sağlıyor” dedi.

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 1.9’luk bir artışla 212 milyar 76 milyon dolara yükseldi. Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin’in Aralık 2017’de 20 bin dolar seviyelerine kadar yükselmesinin etkisiyle piyasa hacmi de aynı dönemde 800 milyar dolar düzeyine yükselmişti.

Toplam 2,097 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte 68’i yükselirken, artış eğilimine yüzde 8.47 ile 73’üncü sıradaki WAX öncülük etti. En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde de genel bir artış görülürken, son 24 saatte yüzde 4.71 ile en çok Monero yükseldi.

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 1.07’lik bir artışla 6,445 dolara yükseldi ve 111 milyar 890 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.8’ini oluşturdu.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 14 milyar 36 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

- Bitcoin yüzde 1.07

- Ethereum yüzde 4.22

- Ripple yüzde 1.94

- Bitcoin Cash yüzde 4.36

- EOS yüzde 1.33

- Stellar yüzde 1.50

- Litecoin yüzde 3.89

- Cardano yüzde 1.86

- Monero yüzde 4.71

- Tether yüzde 0.35 arttı.