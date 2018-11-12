KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 210 milyar dolara geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Kasım (DHA) – ABD’nin Colorado eyaleti Menkul Kıymetler Departmanı’nın dört ICO (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halk Arzı) projesine yönelik yayınladığı faaliyetten men kararının ardından kripto para birimleri piyasalarındaki düşüş sürerken, piyasa hacmi 210 milyar dolara geriledi.

Colorado eyaletinin faaliyetten men ettiği dört ICO projesiyle eyalet genelinde eylem gerçekleştirme yasağına sahip ICO projesi sayısı 12’ye yükselirken, komisyondan yapılan açıklamada faaliyetten men kararı verilen Bitcoin Investments, Pinkdate, Prisma ve Clear Shop Vision şirketlerinin Colorado merkezli olmadığı fakat Colorado’da yaşayan kişilerin internet üzerinden ulaşım sağladıkları belirtildi.

Gelişmelerin etkisiyle kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanma devam ederken, 7 Kasım’da 220 milyar dolar düzeyine yükselen piyasa hacmi 210 milyar 947 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki genel düşüş en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde de etkisini gösterirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.29’luk bir düşüşle 6,383 dolara geriledi ve 110 milyar 896 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.6’sını oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.95 ve yüzde 1.42 ile sırasıyla yalnızca Stellar ve Monero artarken, yüzde 8.12 ile en çok Bitcoin Cash geriledi. Toplam 2,094 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından da 79’u geriledi ve düşüş eğilimine yüzde 8.36 ile 94’üncü sıradaki Veritaseum öncülük etti.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 12 milyar 807 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.29

2.Ethereum yüzde 1.02

3.Ripple yüzde 0.82

4.Bitcoin Cash yüzde 8.12

6.EOS yüzde 0.47

7.Litecoin yüzde 2.16

8.Cardano yüzde 1.79

10.Tether yüzde 0.17 düşerken

5.Stellar yüzde 0.95

9.Monero yüzde 1.42 arttı.