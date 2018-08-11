KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 210 milyar dolar altına indi, TRON 10'uncu sıraya yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ağustos (DHA) – Kripto para birimler piyasalarındaki dalgalı seyir, yapılan çeşitli açıklamaların ardından piyasada etkili olmaya başlayan düşüş eğiliminin ardından piyasa hacmi 210 milyar doların altına düştü.

Toplam 12,853 adet piyasada işlem gören 1,818 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.55’lik bir düşüşle 6,114 dolara geriledi ve 105 milyar 194 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Aralık 2017’den beri ilk kez piyasanın yüzde 50.6’sını oluşturdu.

Piyasada etkili olan düşüş eğilimine en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 13.65 ile Ripple öncülük ederken, son 24 saatte yüzde 10.50 gerilemesine rağmen TRON, yüzde 18.35 düşen IOTA’yı geride bırakarak 10’uncu sıraya yükseldi, En büyük ilk 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte yalnızca yüzde 8.41 ile 81’inci sıradaki Nxt ve yüzde 2.94 ile 59’uncu sıradaki Metaverse ETP arttı.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 18 milyar dolara denk gelen yüzde 8.6’lık bir düşüşle 208 milyar 5 milyon dolara gerilerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 13 milyar 25 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 5.55

- Ethereum yüzde 12.66

- Ripple yüzde 13.65

- Bitcoin Cash yüzde 8.99

- EOS yüzde 11.19

- Stellar yüzde 8.19

- Litecoin yüzde 11.43

- Cardano yüzde 9.14

- Tether yüzde 0.12

- TRON yüzde 10.50 geriledi.