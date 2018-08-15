KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 200 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Ağustos (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında bir süredir etkili olan düşüş eğilimi tepki alımlarının etkisiyle yerini artışa bırakırken, piyasa hacmi yeniden 200 milyar doların üzerine çıktı.

Toplam 12,988 adet piyasada işlem gören 1,845 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.13’lük bir artışla 6,333 dolara yükseldi ve 109 milyar yedi milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.5’ini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte hepsi artarken, en çok yüzde 7.60 ile 10’uncu sıradaki Monero yükseldi. En büyük ilk 100 arasından ise son 24 saatte yalnızca yüzde 9.25 ile Dentacoin, yüzde 5.06 ile MOAC, yüzde 3.79 ile Aurora ve yüzde 1.04 ile RChain düştü.

Artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 12 milyar dolara denk gelen yüzde 6.2’lik bir artışla 203 milyar 721 milyon dolara yükseldi.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 5.13

- Ethereum yüzde 5.55

- Ripple yüzde 8.30

- Bitcoin Cash yüzde 3.89

- EOS yüzde 6.23

- Stellar yüzde 5.60

- Litecoin yüzde 6.47

- Cardano yüzde 6.17

- Tether yüzde 0.02

- Monero yüzde 7.63 arttı.