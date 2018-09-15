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Ekonomi

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 200 milyar dolar düzeyinde tutunuyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Eylül (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli kısıtlama ve yasaklama haberleri gelmeye devam ederken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki dalgalanmaların da etkisiyle piyasa hacmi 200 milyar dolar dü

15 Eylül 2018 14:18

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Eylül (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli kısıtlama ve yasaklama haberleri gelmeye devam ederken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki dalgalanmaların da etkisiyle piyasa hacmi 200 milyar dolar düzeyinde tutunuyor.
Toplam 13,904 adet piyasada işlem gören 1,960 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.61’lik bir düşüşle 6,510 dolara geriledi ve 112 milyar 430 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.7’sini oluşturdu.
Piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.25, yüzde 5.07 ve yüzde 5.42 ile sırasıyla yalnızca Ethereum, Litecoin ve Monero artarken, en büyük ilk 100 kripto para biriminden ise 39’u arttı ve yüzde 29.26 ile en çok artış 16’ncı sıradaki Tezos’ta görüldü.
Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 201 milyar 756 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar 674 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.61
- Ripple yüzde 0.65
- Bitcoin Cash yüzde 2.71
- EOS yüzde 1.20
- Stellar yüzde 2.59
- Tether yüzde 0.43
- Cardano yüzde 1.61 düşerken,
- Erhereum yüzde 0.25
- Litecoin yüzde 5.07
- Monero yüzde 5.42 arttı.

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