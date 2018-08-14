KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 200 milyar, Bitcoin 6,000 doların altına geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Ağustos (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin getirilen çeşitli açıklamaların ardından piyasada uzun bir süredir etkili olan düşüş eğilimi sürerken, piyasa hacmi 200 milyar doların altına indi.

Toplam 12,934 adet piyasada işlem gören 1,833 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.47’lik bir düşüşle 5,995 dolara geriledi ve 103 milyar 180 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.9’unu oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde görülen düşüş eğilimine yüzde 19.89 ile Cardano öncülük ederken, Monero 1 milyar 335 milyon dolarlık piyasa hacmiyle TRON’u geride bırakarak 10’uncu sıraya yükseldi.

Piyasanın en büyük ilk 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte yüzde 0.47 ve yüzde 0.30 ile yalnızca 100’üncü sıradaki Dai ve 84’üncü sıradaki TrueUSD artarken, piyasa hacmi 24 milyar dolara denk gelen yüzde 12.5’lik bir düşüşle 191 milyar 296 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 14 milyar 664 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 6.47

- Ethereum yüzde 17.22

- Ripple yüzde 14.38

- Bitcoin Cash yüzde 14.72

- EOS yüzde 14.39

- Stellar yüzde 9.75

- Litecoin yüzde 13.76

- Tether yüzde 0.49

- Cardano yüzde 19.89

- Monero yüzde 13.54 düştü.