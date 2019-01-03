KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 130 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Ocak (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarının geleceğine ilişkin yapılan öngörüler 2019 yılında da devam ederken, piyasada görülen artış eğilimi ve tepki alımlarının etkisiyle piyasa hacmi 130 milyar doların üzerine yükseldi.

Risk sermayesi şirketi Union Square Ventures ortak kurucusu Fred Wilson, 1 Ocak’ta yayınladığı “2019’da neler olacak” isimli blog yazısında, şu an büyük, likit ve uzun süreli kripto para birimlerini bulma aşamasında olunduğunu fakat yıl boyunca boğa piyasalarının görülebilme olasılığının yanında, 2019’da yatırıcımlar üzerinde küresel ekonomideki düşüş ve diğer etkenlerin oluşturduğu baskı sebebiyle kripto para birimleri piyasasının yeniden düşüşe geçebileceğini söyledi. Söz konusu düşüşün 2019’da bir süre etkili olduktan sonra yerini yine artışa bırakabileceğini belirten Wilson, şöyle yazdı:

“Kripto para birimleri sektöründe 2019 yılında baskı oluşacak. Bu kapsamda en çok yüksek kaliteli projeleri hedef alan ve söz konusu projelere zarar veren regülatörlerin kararlarından endişeliyim. Yeni yılda da her türlü başarısızlık, dolandırıcılık ve yatırım kayıpları göreceğiz.”

Wilson’ın açıklamaları kripto para birimleri piyasalarının 2019’da da dalgalı bir seyir izleyeceğini gösterirken, piyasada son 24 saatteki artış eğiliminin etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından 87’si arttı ve artış eğilimine yüzde 20.27 ile 41’inci sıradaki Chainlink öncülük etti.

Toplam 2,078 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.80 artışla 3,899 dolara yükseldi ve 68 milyar 88 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.1’ini oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki artış kapsamında ise yüzde 8.50 ile en çok Ethereum yükselirken, piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 3.1’lik artışla 133 milyar 330 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 17 milyar 117 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 1.80

Ethereum yüzde 8.50

Ripple yüzde 2.07

Bitcoin Cash yüzde 3.36

EOS yüzde 6.48

Stellar yüzde 1.23

Litecoin yüzde 3.85

Tether yüzde 0.37

Bitcoin SV yüzde 1.03

TRON yüzde 2.69 arttı.



