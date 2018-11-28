KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 130 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Kasım (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamaların etkisiyle görülen dalgalanmalar sürerken, piyasa hacmi 130 milyar doların üzerine çıktı.

ABD merkezli e-ticaret sitesi Overstock kurucusu ve CEO’su Patrick Byrne, bölücü teknolojinin “dünyanı değiştirebileceği” düşüncesiyle, perakende sektöründen çekileceğini ve blockchain (blok zinciri) teknolojisine odaklanacağını duyurdu. Byrne, “Blok zinciri devrimi, tarihte şu ana kadar gördüğümüz herhangi bir gelişmeden daha büyük bir potansiyele sahip” dedi.

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 7.37’lik bir artışla 4,009 dolara yükseldi ve 69 milyar 754 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.3’ünü oluşturdu.

Toplam 2,074 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 13.66 ile yalnızca Bitcoin SV gerilerken, yüzde 11 ile en çok Monero yükseldi.

Piyasadaki genel artış eğilimine yüzde 39.70 ile 93’üncü sıradaki Bitcoin Private öncülük ederken, en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 13.66, yüzde 2.72, yüzde 2.72, yüzde 0.81, yüzde 0.29, yüzde 0.16 ve yüzde 0.04 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin SV, Factom, ODEM, Mixin, USD Coin, Paxos Standard Token ve Bitcoin Diamond geriledi.

Boğa piyasasın etkisiyle piyasa hacmi de son 24 saatte yedi milyar dolara denk gelen yüzde 5.6’lık bir artışla 130 milyar 574 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 18 milyar 186 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin 7.37

2.Ripple yüzde 6.51

3.Ethereum yüzde 8.08

4.Bitcoin Cash yüzde 1.76

5.Stellar yüzde 7.14

6.EOS yüzde 0.60

7.Litecoin yüzde 9.85

8.Tether yüzde 1.06

10.Monero yüzde 11 artarken,

9.Bitcoin SV yüzde 13.66 düştü.