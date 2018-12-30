KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 130 milyar doların altına indi

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Aralık (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamaların etkisiyle oluşan dalgalanmaların etkisiyle hafta başındaki artış eğilimi yerini düşüşe bırakırken, piyasa hacmi 130 milyar doların altına geriledi.

Toplam 16,126 adet piyasada işlem gören 2,073 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.46 düşüşle 3,835 dolara geriledi ve 66 milyar 942 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.8’ini oluşturdu.

Piyasadaki düşüş eğilimine son 24 saatte yüzde 11.76 ile 76’ncı sıradaki ODEM öncülük ederken, yüzde 39.36 ile ise en çok 66’ncı sıradaki PIVX yükseldi.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde ise genel bir düşüş görülürken, son 24 saatte yüzde 5.67 ile en çok Bitcoin Cash düştü.

Gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi 129 milyar 221 milyon dolara gerilerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 16 milyar 567 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 2.46

Ripple yüzde 3.10

Ethereum yüzde 0.56

Bitcoin Cash yüzde 5.67

EOS yüzde 2.68

Stellar yüzde 3ç01

Tether yüzde 0.04

Litecoin yüzde 2.45

Bitcoin SV yüzde 3.57

TRON yüzde 2.82 düştü.