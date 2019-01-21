KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 120 milyar doların altına indi

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Ocak (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar yatırımcılar üzerinde etkili olmaya devam ederken, piyasa hacmi 120 milyar doların altına geriledi.

ABD merkezli araştırma şirketi Credit Karma’nın raporuna göre, ABD’li yatırımcılar 2018’de 1.7 milyar dolar kaybetti ve yatırımcıların kaybı 5.7 milyar dolara ulaştı. Rapor, söz konusu kaybın ABD’de kişi başı ortalama 718 dolara denk geldiğini ve 1,009 kripto para birimi yatırımcısından yüzde 53’ünün kripto para birimleri kayıplarını vergi ödemelerinde belirttiğini, yüzde 19’unun ise kararsız olduğunu ortaya koydu.

Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar devam ederken, 62 milyar 932 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.60 düşüşle 3,597 dolara geriledi ve piyasanın yüzde 52.6’sını oluşturdu. Bitcoin’de geçen ay boyunca görülen düşüş yüzde 4’ü aşarken, çoğu yatırımcı Bitcoin’de görülen söz konusu gerilemenin yakında sona ereceğini ve Bitcoin’in yeniden yukarı yönlü hareket edeceğini öngörüyor.

Toplam 2,116 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.20 ile yalnızca Tether yükselirken, en büyük 100 arasından gerileyen 87 kripto para birimindeki düşüş eğilimine de yüzde 16.44 ile 50’nci sıradaki Holo öncülük etti.

Bitcoin başta olmak üzere en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde görülen düşüşün etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 4.2 düşüşle 119 milyar 715 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 16 milyar 624 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 3.60

2.Ripple yüzde 2.61

3.Ethereum yüzde 5.47

4.Bitcoin Cash yüzde 5.03

5.EOS yüzde 4.78

7.Stellar yüzde 4.11

8. Litecoin yüzde 5.68

9.TRON yüzde 2.85

10.Bitcoin SV yüzde 1.46 düşerken

6.Tether yüzde 0.20 arttı.

