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Ekonomi

KRİPTOPARA – Monero en yüksek hacimli 10 birim arasında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Nisan (DHA) – Monero günlük yüzde 0

05 Nisan 2018 20:47

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Nisan (DHA) – Monero günlük yüzde 0.14’lük artış göstererek, IOTA’nın yüzde 2.64 düşmesiyle en yüksek hacimli 10 sanal para birimi arasına girdi.
Kripto para birimleri borsaları adedi 10 bini aşarken, piyasadaki düzenleme ve yaptırım haberleri etkisiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.63’luk düşüşle yeniden 7 bin doların altına gerileyerek 6,889 dolardan işlem gördü.
Piyasada işlem gören 1597 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi gün içinde iki milyar dolar artışla 259.1 milyar dolar olurken, piyasanın 24 saatlik işlem hacmi ise 14.4 milyar dolar olarak hesaplandı.
Kripto para piyasasındaki en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
- Ethereum yüzde 1.60,
- Litecoin yüzde 1.08,
- EOS yüzde 5.98 ve
- Monero yüzde 0.14 artarken,
- Bitcoin yüzde 1.63,
- Ripple yüzde 1.75,
- Bitcoin Cash yüzde 2.05,
- Cardano yüzde 5.89,
- Stellar yüzde 5.97 ve
- NEO yüzde 2.25 düştü

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