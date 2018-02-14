KRİPTOPARA – Litecoin yüzde 16.92 artışla ilk beş arasında

İstanbul, 14 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde getirilen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak en yüksek hacimli sanal para birimlerinde gözlemlenen genel düşüşe rağmen, Bitcoin ve diğer sanal para birimleri yükselme trendine döndü.

Zirvedeki beş birimde son 24 saatlik yükseliş oranları yüzde 1-3 arasında değişirken, yüzde 16.92\'lik atılım yapan Litecoin, beşinci sıraya yükselerek, Cardano\'yu ilk beş arasından aşağıya çekti.

Kripto para piyasasının yüzde 34.7’sini oluşturan, piyasa belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.51 artışla 8,907 dolardan işlem görürken, kripto para piyasasında genel bir artış görüldü.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 18.9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, toplam 1,530 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi ise 432.5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Bitcoin piyasanın yüzde 34.7’ini oluşturuyor.

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 2.90, Ripple yüzde 0.02, Bitcoin Cash yüzde 3.97 ve Litecoin yüzde 16.92 artış gösterdi.