T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KRİPTOPARA – Litecoin yüzde 16.92 artışla ilk beş arasında

İstanbul, 14 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde getirilen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak en yüksek hacimli sanal para birimlerinde gözlemlenen genel düşüşe rağmen, Bitcoin ve diğer sanal para birimleri yükselm

14 Şubat 2018 14:45

İstanbul, 14 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde getirilen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak en yüksek hacimli sanal para birimlerinde gözlemlenen genel düşüşe rağmen, Bitcoin ve diğer sanal para birimleri yükselme trendine döndü.
Zirvedeki beş birimde son 24 saatlik yükseliş oranları yüzde 1-3 arasında değişirken, yüzde 16.92\'lik atılım yapan Litecoin, beşinci sıraya yükselerek, Cardano\'yu ilk beş arasından aşağıya çekti.
Kripto para piyasasının yüzde 34.7’sini oluşturan, piyasa belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.51 artışla  8,907 dolardan işlem görürken, kripto para piyasasında genel bir artış görüldü.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 18.9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, toplam 1,530 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi ise 432.5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Bitcoin piyasanın yüzde 34.7’ini oluşturuyor.
Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 2.90, Ripple yüzde 0.02, Bitcoin Cash yüzde 3.97 ve Litecoin yüzde 16.92 artış gösterdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKriptoBitcoinZirvedekiLitecoinCardanoPiyasadakiEthereumRippleBitcoin Cash

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24