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Ekonomi

KRİPTOPARA – Kripto para birimleri yeniden düşüyor

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Şubat (DHA) – Kripto para birimlerindeki en yüksek hacimli ilk 10 sanal para biriminin her biri son 24 saatlik işlemlerde yüksekoranlı düşüşler yaşadı

21 Şubat 2018 15:42

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Şubat (DHA) – Kripto para birimlerindeki en yüksek hacimli ilk 10 sanal para biriminin her biri son 24 saatlik işlemlerde yüksekoranlı düşüşler yaşadı.

Kripto paraları yasaklamayı planlayan Güney Kore’de finansal otoritelerin tutumunu yumuşatmasının ardından üç haftanın en yüksek seviyesini gören Bitcoin, son bir yılda yüzde 100’e yakın değerlenmiş olsa da günlük yüzde 3.21 düştü.

Lüksemburg merkezli Bitstamp kriptopara borsasında Salı günü üç haftanın zirvesine yükselerek 11,722.58 dolardan işlem gören Bitcoin’in fiyatı Çarşamba günü 11,023.36 dolara geriledi. Toplam 8 bin 579 piyasada işlem gören 1515 adet sanal paranın toplam piyasa hacmi yeniden 500 milyar doların altına inerek, 482 milyar dolara düzeyine çekildi.

Kripto para birimlerindeki en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimindeki son 24 saatlik değişimler ise;

- Bitcoin yüzde 3.21,
- Litecoin yüzde 7.52,
- Cardano yüzde 6.81,
- Dash yüzde 6.28,
- Ethereum yüzde 6.15,
- Ripple yüzde 8.17,
- Bitcoin Cash yüzde 9.41,
- NEO yüzde 8.08,
- Stellar yüzde 9.35,
- EOS yüzde 7.96 düştü.

Güney Kore’de finansal düzenleyici ve denetim otoritesi FSS ülkedeki kripto para piyasalarının “normalleşmesi” ve geliştirilmesi çağrısı yaptı.  FSS direktörü Choe Heung-sik hükümetin “Tüm dünya kriptoparalar için yasal çerçeve hazırlığında bu yüzden hükümet düzenlemeleri artırmaktan ziyade normalleştirme üzerinde çalışmalı” demiş, kripto para piyasaları bunu pozitif bir işaret olarak değerlendirmişti.

Varlık danışmanığı şirketi Canaccord Genuity yayınladığı güncel bir araştırmada “Bitcoin’in fiyat geçmişi aylar süren konsolidasyon sürecinin ardından hızlı bir ilerleme yaşanacağına işaret ediyor” dedi ve en güvenli yatırım yönteminin Bitcoin’i uzun vadeli satın alarak fiyat artışlarından faydalanmak olduğunu söyledi.

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