KRİPTOPARA – Kâr satışlarıyla ilk 100'den 93'ü düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında dün hız kazanan yükseliş, gelen kâr satışlarıyla yerini düşüşlere bıraktı ve en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 93’ü düştü.

Toplam 1,591 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.27’lik bir düşüşle 8,834 dolara gerilerken, 150 milyar 169 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 39.3’ünü oluşturdu. Satışların etkisiyle, piyasanın toplam hacmi de dünkü 422 milyar dolardan 382 milyar dolara geriledi.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminin düşmesinin de etkisiyle piyasa hacmi milyar 382 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Toplam 10 bin 635 farklı borsada işlem gören kripto paralar arasında son 24 saatte en yüksek artış yüzde 24.89 ile Mixin’de görülürken, en yüksek düşüş ise yüzde 21.88’le Kyber Network’de görüldü.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 39 milyar dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- EOS yüzde 1.59 yükselirken,

- Bitcoin yüzde 5.27

- Ethereum yüzde 13.88

- Ripple yüzde 15.03

- Bitcoin Cash yüzde 15.37

- Litecoin yüzde 11.28

- Cardano yüzde 13.84

- Stellar yüzde 15.24

- IOTA yüzde 18.33

- NEO yüzde 14.93 düştü.