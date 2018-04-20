T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KRİPTOPARA – JPMorgan ve CME etkisiyle piyasalar yükseliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Nisan (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında, Chicago ticaret Borsası’nın (CME) vadeli Bitcoin işlemlerindeki artışı açıklaması ve ABD merkezli uluslararası bankacılık şirketi JPMorgan Chase & Co’nun Ulusal Kanada Bankası

20 Nisan 2018 17:06

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Nisan (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında, Chicago ticaret Borsası’nın (CME) vadeli Bitcoin işlemlerindeki artışı açıklaması ve ABD merkezli uluslararası bankacılık şirketi JPMorgan Chase & Co’nun Ulusal Kanada Bankası ve diğer büyük şirketlerle, kredi kullandırma başta olmak üzere, finansal işlemlerini gerçekleştirmek için bankada geliştirilen blok zinciri teknolojisini kullanmasıyla kripto para birimleri piyasalarında başlayan artış sürüyor.
Toplam 1,574 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasaların belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.26’lık bir artışla 8,327 dolara yükseldi ve 141 milyar 475 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 38.7’sini oluşturdu.
Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasında son 24 saatte yüzde 18.78’lik bir artışla en çok Ripple ve en büyük ilk 100 arasında son 24 saatte yüzde 37.94’le en çok Bitcoin Diamond artarken, piyasadaki genel artış seyrinin etkisiyle piyasa hacmi 365 milyar 159 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 21 milyar 805 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.20
- Ethereum yüzde 7.65
- Ripple yüzde 18.78
- Bitcoin Cash yüzde 11.25
- Litecoin yüzde 4.60
- EOS yüzde 8.30
- Cardano yüzde 5.19
- Stellar yüzde 3.58
- IOTA yüzde 10.17
- NEO yüzde 1.76 yükseldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçNisan DHAKriptoChicagoBorsasının CMEBitcoinABDJPMorgan ChaseConun Ulusal Kanada BankasıToplamPiyasanınRippleBitcoin DiamondPiyasadakiEthereumBitcoin CashLitecoinEOSCardanoStellarIOTANEO

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24