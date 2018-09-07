KRİPTOPARA – İran açıklamalarıyla piyasa yeniden yükselişte

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Eylül (DHA) – İran yönetiminin, kripto para birimleri madenciliğini yasal bir sektör olarak tanımasının ardından piyasada artış eğilimi baş gösterdi, Bitcoin, Perşembe günü altına düştüğü 6,500 doların üzerine döndü.

ABD merkezli çokuluslu yatırım şirketi Goldman Sachs’ın kripto para birimleri işlemleri birimi açma yönündeki planlarını şimdilik askıya aldığı yönündeki haberlerin ardından piyasada görülen düşüş, İran Sanal Alem Yüksek Konseyi’nin kripto para birimleri madenciliğini yasal bir endüstri olarak kabul etmesiyle yerini artışa bıraktı.

İran’dan gelen açıklamanın ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.43’lük bir artışla 6,535 dolara yükselirken, 112 milyar 757 milyon dolarlık piyasa hacmiyle ise piyasanın yüzde 54.3’ünü oluşturdu.

Toplam 13,960 piyasada işlem gören 1,921 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 4.89 ile en çok Monero yükselirken, en büyük 100’den ise 91’i arttı ve artış eğilimine yüzde 17.10 ile 76’ncı sıradaki MCO öncülük etti.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte yüzde beş milyar dolara denk gelen yüzde 2.4’lük bir artışla 207 milyar 523 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 13 milyar 599 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.43

- Ethereum yüzde 1.56

- Ripple yüzde 4.34

- Bitcoin Cash yüzde 3.26

- EOS yüzde 4.09

- Stellar yüzde 4.28

- Litecoin yüzde 3.15

- Tether yüzde 0.39

- Cardano yüzde 3.30

- Monero yüzde 4.89 arttı.