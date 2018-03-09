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Ekonomi

KRİPTOPARA – İlk 100'den 99'u düştü, NEM yükseldi

İstanbul, 9 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasasına getirilen yeni düzenlemeler ve kısıtlamalar kapsamında piyasada gözlemlenen genel düşüş eğilimi devam ederken, en yüksek hacimli ilk 100 sanal para biriminin 99'u düşerken, NEM yükseldi

09 Mart 2018 12:44

İstanbul, 9 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasasına getirilen yeni düzenlemeler ve kısıtlamalar kapsamında piyasada gözlemlenen genel düşüş eğilimi devam ederken, en yüksek hacimli ilk 100 sanal para biriminin 99\'u düşerken, NEM yükseldi.
ABD’nin New York eyaletinde yer alan Plattsburg ilçesindeki yetkililerinin, bölgedeki kripto para birimi madenciliği operasyonlarını yürüten kurumların bölgeden ayrılması gerektiğiyle ilgili yayınladığı bildirinin de etkisiyle en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden yalnızca 13’üncü sırada yer alan NEM son 24 saatte yüzde 8.51 arttı.
Toplam 1,548 adet sanal para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 13.11 düşerek 8 bin 577 dolardan işlem görürken, piyasa hacmi 344 milyar 939 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Bitcoin 145 milyar 27 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42’sini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 18 milyar 278 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 13.11,
- Ethereum yüzde 13.02,
- Ripple yüzde 12.13,
- Bitcoin Cash yüzde 12.79,
- Litecoin yüzde 11.32,
- NEO yüzde 16.13,
- Cardano yüzde 16.72,
- Stellar yüzde 15.05,
- EOS yüzde 15.37 ve
- Monero yüzde 21.19 düştü.

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