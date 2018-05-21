KRİPTOPARA – İlk 10 kripto para biriminden dördü düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Mayıs (DHA) – Rusya Adalet Bakanı Alexander Konovalov’un, kripto para birimlerinin “diğer mülk” kategorisi adı altında tanımlanmaları gerektiği açıklamasının ardından dalgalı seyrini sürdüren en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden dördü düştü.

Rusya Adalet Bakanı Konovalov gazetecilere yaptığı açıklamada, departmanının kripto para birimleri konusunda “birleşmiş bir fikirde” buluştuğunu ve kripto para birimlerinin mülk olarak tanımlanması gerektiği kanısına vardıklarını söyledi.

Toplam 1,593 adet kripto para biriminin oluşturdu piyasanın belirleyicisi Bitcoin sabah saatlerindeki artış eğilimini sürdürürken, son 24 saatte yüzde 1,66’lık ir artışla 8,481 dolara yükseldi.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.40, 0.79, 0.74 ve 0.08’lik düşüşlerle sırasıyla Ethereum, EOS, Litecoin ve IOTA gerilerken, son 24 saatte düşüş yaşayan en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından ise en çok 68’inci sıradaki Polymath geriledi.

Piyasadaki dalgalanmaların da etkisiyle sabah saatlerinde 390 milyar doların üzerine çıkan piyasa hacmi, dört milyar dolara denk gelenyüzde 1.0’lık bir düşüşle 386 milyar 758 milyon dolara geriledi.

Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin 144 milyar 581 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 37.4’ünü oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 17 milyar 356 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.66

- Ripple yüzde 0.83

- Bitcoin Cash yüzde 0.87

- Cardano yüzde 3.19

- Stellar yüzde 1.20

- TRON yüzde 9.72 artarken,

- Etheruem yüzde 0.40

- EOS yüzde 0.79

- Litecoin yüzde 0.74

- IOTA yüzde 0.08 düştü.