KRİPTOPARA – ICO kararının ardından piyasa hacmi 190 milyar dolar altında

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Eylül (DHA) – Kripto para birimleri piyasa hacmi, ABD’de bir bölge yargıcının, ABD menkul kıymetler yasasının ICO’ları (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimleri İlk Halka Arzı) da kapsadığı kararını vermesinin ardından 190 milyar doların altına geriledi.

ABD’de New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Yargıcı Raymond Dearie’nin, geçen yıl çeşitli yatırımcıları REcoin isimli bir ICO ile dolandırarak 300 bin dolardan fazla gelir elde ettiği iddiasıyla dava açılan Maksim Zaslavskiy’nin duruşması sırasında verdiği karar, ICO piyasalarında şaşkınlıkla karşılandı.

Kararın ardından piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 1.01 ile yalnızca Tether yükseldi ve piyasadaki genel düşüş eğilimine yüzde 13.29’luk bir düşüş ile son 24 saatte değer kaybederek sekizinci sıradan 10’uncu sıraya gerileyen Cardano öncülük etti.

Toplam 1,935 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 0.63’lük bir düşüşle 6,321 dolara geriledi ve 109 milyar 132 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 58’ini oluşturdu.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte sekiz milyar dolara denk gelen yüzde 4.2’lik bir düşüşle 188 milyar 23 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar 617 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.63

- Ethereum yüzde 12.22

- Ripple yüzde 4.32

- Bitcoin Cash yüzde 9.88

- EOS yüzde 3.86

- Stellar yüzde 2.05

- Litecoin yüzde 9.12

- Monero yüzde 6.59

- Cardano yüzde 13.29 gerilerken

- Tether yüzde 1.01 arttı.

