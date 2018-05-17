KRİPTOPARA – Günlük işlem hacmi 20 milyar doların altında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Mayıs (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden yedisinin gerilemesiyle yerini düşüşe bıraktı.

Toplam 1,592 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.97’lik bir düşüşle 8,317 dolara gerilerken, 141 milyar 722 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 37’sini oluşturdu.

Piyasada son 24 saatte en yüksek artış gösteren birim yüzde 35.06 artışla iExec RLC olurken en yüksek düşüş ise yüzde 13.70 ile Fusion’da görüldü.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 63’ünün değer kaybı göstermesi ile piyasa hacmi sabah 382 milyar 932 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 18 milyar 793 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.97

- Ethereum yüzde 0.75

- Ripple yüzde 0.68

- Bitcoin Cash yüzde 1.06

- Litecoin yüzde 0.76

- Stellar yüzde 1.33

- IOTA yüzde 1.88 düşerken,

- EOS yüzde 4.98

- Cardano yüzde 0.19

- TRON yüzde 2.04 arttı