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Ekonomi

KRİPTOPARA – Günlük işlem hacmi 20 milyar doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Nisan (DHA) – Kripto para birimi piyasalarında tepki alımlarıyla sabah saatlerinde başlayan artış eğiliminin etkisiyle piyasanın günlük işlem hacmi 20 milyar 888 milyon dolara yükselirken, toplam piyasa hacmi 346 milyar 807

19 Nisan 2018 12:44

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Nisan (DHA) – Kripto para birimi piyasalarında tepki alımlarıyla sabah saatlerinde başlayan artış eğiliminin etkisiyle piyasanın günlük işlem hacmi 20 milyar 888 milyon dolara yükselirken, toplam piyasa hacmi 346 milyar 807 milyon dolara yükseldi.
Toplam 1,575 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.61’lik bir artışla 8,206 dolara çıkarken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi piyasanın yüzde 40.2’sini oluşturdu.
Piyasadaki artış seyrinin etkisiyle, son 24 saatte en büyük ilk 10’dan yüzde 16.48’lik bir artışla en çok Stellar ve en büyük ilk 100’den yüzde 107.69’luk bir artışla en çok Monaco yükselirken, piyasanın en yüksek düşüş gösteren birimi ise yüzde 16.58’lik düşüşle Verge oldu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.61,
- Ethereum yüzde 4.60,
- Ripple yüzde 9.05,
- Bitcoin Cash yüzde 13.47,
- Litecoin yüzde 2.98,
- EOS yüzde 5.50,
- Cardano yüzde 7.35,
- Stellar yüzde 16.48,
- NEO yüzde 7.13 ve
- IOTA yüzde 5.05 arttı.

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