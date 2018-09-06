KRİPTOPARA – Goldman Sachs kararıyla piyasa hacmi yüzde 18.3 geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Eylül (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında, Goldman Sachs’ten gelen haberlerin ardından genel bir düşüş eğilimi baş gösterirken, piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 18.3 geriledi.

ABD merkezli çokuluslu yatırım şirketi Goldman Sachs, kripto para birimleri işlemleri birimi açma yönündeki planlarını şimdilik askıya aldı.

Business Insider’da yer alan habere göre, “kripto para birimleri piyasaları için işlem gerçekleştiren ilk Wall Street şirketi” olmayı hedefleyen Goldman Sachs, kripto para birimleri sektörüne ilişkin halen düzenli bir regülasyon oluşturulmaması sebebiyle söz konusu planı şimdilik durdurdu.

Goldman Sachs kararının ardından kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 12.47’lik bir düşüşle 6,451 dolara geriledi.

Fundstrat Global Advisors kurucusu Tom Lee’nin Bitcoin’in yıl sonunda yeniden 20 bin dolar düzeylerine döneceği iddiasını yinelemesinin ardından Goldman Sachs kararı, kripto para birimleri piyasaları üzerinde olumsuz bir etki yaratırken, Bitcoin 111 milyar 307 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.9’unu oluşturdu.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da, Ekim ayından itibaren kripto para birimi petronun resmi döviz kurunun belirlendiği Dicom ihalelerinde sistemin bir parçası haline geleceğini açıkladı. Buna göre günlük olarak yapılacak ihalelerde petro da alınıp satılabilecek.

Gelişmelerin ardından toplam 1,916 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.28’lik bir artışla yalnızca Tether artarken, yüzde 22.42 ile piyasadaki düşüş eğilimine EOS öncülük etti.

Piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte Tether dışında yüzde 0.32 ile yalnızca 75’inci sıradaki TrueUSD arttı ve yüzde 28.94 ile en çok 44’üncü sıradaki Pundi X geriledi.

Genel düşüş eğilimi, Aralık ayında 800 milyar dolar seviyelerine kadar yükselen piyasa hacmi üzerinde de etkili olurken, kripto para birimleri piyasa hacmi son 24 saatte 37 milyar dolara denk gelen yüzde 18.3’lük bir düşüşle 202 milyar 894 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 20 milyar 410 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 12.47

- Ethereum yüzde 20.28

- Ripple yüzde 13.49

- Bitcoin Cash yüzde 19.70

- EOS yüzde 22.42

- Stellar yüzde 13.18

- Litecoin yüzde 18.19

- Cardano yüzde 20.06

- Monero yüzde 18.76 düşerken

- Tether yüzde 0.28 arttı.