KRİPTOPARA – Genel düşüşle piyasa hacmi 216 milyar dolara indi

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Kasım (DHA) - ABD merkezli bir araştırma merkezinden yapılan araştırmada, Bitcoin madenciliğinde harcanan enerjinin, altın madenciliğinde kullanılan enerjinin iki katı olduğunun ortaya koyulmasıyla en yüksek hacimli 10 kripto para biriminin tümü düşerken, piyasa hacmi yeniden 220 milyar doların altına geriledi.

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Oak Ridge Institute araştırmacıları, kripto para birimleri madenciliğinde harcanan elektriğin dolar bazında çoğu metal madenciliğinde harcanan elektriğin iki katı olduğunu öne sürüyor.

Yayınlanan rapor, bir dolar değerindeki bir Bitcoin’in yaklaşık olarak 17 megajoule enerji harcadığını, buna kıyasla bakır, altın ve platinin sırasıyla dört, beş ve yedi megajoule enerji tükettiğini gösteriyor.

Raporun ardından, Çarşamba günü, Ekim ayının başından beri ilk kez 220 milyar doların üzerine çıkan piyasa hacmi dört milyar dolarlık bir düşüşle 216 milyar 197 milyon dolara gerilerken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 0.78’lik bir düşüşle 6,480 dolara geriledi.

Bitcoin, 112 milyar 544 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.1’ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 13 milyar 791 milyon dolar olarak hesaplandı.

Toplam 2,090 adet kripto para biriminin işlem gördüğü piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde görülen genel düşüş eğilimine yüzde 6.22 ile Bitcoin Cash öncülük ederken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise 83’ü geriledi. En büyük 100 arasından yüzde 13.24 ile en çok 32’inci sıradaki Aeternity düşerken, artan 17 kripto para biriminden ise yüzde 45.70 ile en çok 73’üncü sıradaki Eternal Token yükseldi.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

Bitcoin yüzde 0.78

Ethereum yüzde 2.54

Ripple yüzde 4.40

Bitcoin Cash yüzde 6.22

EOS yüzde 2.61

Stellar yüzde 2.40

Litecoin yüzde 3.22

Cardano yüzde 2.22

Monero yüzde 0.54

Tether yüzde 0.20 düştü.