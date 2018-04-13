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Ekonomi

KRİPTOPARA – Fundstrat açıklamalarının ardından piyasa hacmi 320 milyar dolar üzerinde

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Nisan (DHA) – Fundstrat Küresel Danışmanlık şirketi ortak kurucusu Thomas Lee’nin Bitcoin’in yıl sonunda 25 bin dolara çıkabileceğini söylemesinin ardından tepki alımlarının da etkisiyle piyasa hacmi 320 doların üzerine çıktı

13 Nisan 2018 20:32

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Nisan (DHA) – Fundstrat Küresel Danışmanlık şirketi ortak kurucusu Thomas Lee’nin Bitcoin’in yıl sonunda 25 bin dolara çıkabileceğini söylemesinin ardından tepki alımlarının da etkisiyle piyasa hacmi 320 doların üzerine çıktı.
Lee’nin Bitcoin’in “bir ödül ve risk” olduğunu vurgulaması ve kripto para birimleri piyasasındaki artış seyrinin devam edeceğini düşündüğünü söylemesinin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.70’lik bir artışla 8,084 dolara yükseldi.
Toplam 1,565 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin 137 milyar 240 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.1’ini oluştururken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 91.55’lik bir artışla en çok 31’inci sıradaki Bitcoin Private yükseldi. En yüksek hacimli ilk 100 arasından son 24 saatte yüzde 4.87, yüzde 1.75, yüzde 0.55 ve yüzde 0.02’lik düşüşlerle yalnızca sırasıyla Mixin, aelf, Centrality ve Tether değer kaybetti.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki genel artış seyrinin de etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 25 milyar dolara denk gelen yüzde 8.3’lük bir artışla 325 milyar 409 milyon dolara yükseldi.
Piyasadaki işlem hacmi ise 23 milyar 217 milyon dolar olarak gerçekleşirken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 5.70
- Ethereum yüzde 11.26
- Ripple yüzde 18.97
- Bitcoin Cash yüzde 6.90
- Litecoin yüzde 7.32
- EOS yüzde 1.92
- Cardano yüzde 10.56
- Stellar yüzde 14.69
- NEO yüzde 7.87
- IOTA yüzde 22.92 arttı.

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